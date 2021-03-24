Власти России предложат бизнесу брать в аренду выгоревшие участки тайги и сажать там деревья. За это компаниям будут давать «углеродные кредиты»

Власти России собираются сдавать в аренду пострадавшие участки тайги на Дальнем Востоке, чтобы компании засаживали их деревьями в обмен на . Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в рамках программы власти планируют создать цифровую платформу с информацией о состоянии тайги и способности того или иного участка поглощать углекислый газ — ее соберут с помощью дронов. Участки, пострадавшие от лесных пожаров и не поглощающие газ, будут сдавать в аренду под обязательство засадить их новыми деревьями. После посадки компания сможет получить «углеродный кредит» и продать его на специальной цифровой площадке.

Как отмечает Bloomberg, по замыслу властей, это, помимо прочего, уменьшит критику России со стороны международных институтов, которой страна подвергается из-за недостаточной борьбы с выбросами углекислого газа.

В 2018 году российские леса поглотили около 620 тонн эквивалента углекислого газа. Это компенсировало 38% выбросов, произведенных предприятиями страны.

На Россию приходится около 20% площади всех лесов в мире.

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