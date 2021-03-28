Никол Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле для проведения досрочных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста.

По словам Пашиняна, он подаст в отставку «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы».

В период перед выборами Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства. Выборы запланированы на 20 июня.

Политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он обострился в конце февраля, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьер-министра.