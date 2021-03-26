Байден пригласил Путина на переговоры по климату. Неделю назад он назвал его «убийцей»

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает Associated Press, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента США.

Первые переговоры по климату при администрации Байдена запланированы на 22-23 апреля. Всего американские власти направили около 40 приглашений.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, во время которого президента США спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей, а он в ответ сказал «Ага. Да, считаю». Спустя сутки Путин ответил дразнилкой «Кто обзывается, тот сам так и называется».

В январе власти США первыми в мире обвинили Китай в геноциде уйгуров. Китай отрицает все обвинения. После заявления властей США о геноциде Пекин ввел санкции в отношении 28 американских чиновников, обвинив их в «предубеждении и ненависти к Китаю». В санкционном списке оказался в том числе бывший госсекретарь США Майк Помпео, который и сделал заявление о геноциде.