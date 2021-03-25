Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях спрашивать номер паспорта и адрес проживания

Роскомнадзор предложил запрашивать у новых пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные, адрес проживания, номер телефона и адрес электронной почты. Об этом говорится в проекте приказа Роскомнадзора, представленного 23 марта; первым внимание на документ обратил «Коммерсант».

Проект приказа подготовили в рамках поправок к закону «О персональных данных», частично вступивших в силу в марте. запретили размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. С 1 июля операторы будут должны получать от пользователей согласие на обработку данных.

Операторы смогут получить согласие через собственную платформу или единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора, механизм работы которой описан в проекте приказа ведомства. Пользователь сможет сам решать, через какую платформу дать согласие.

При выборе ЕИС пользователя обяжут указать свои фамилию, имя и отчество, адрес проживания или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Эти данные станут проверять через «Госуслуги», с которой свяжут систему Роскомнадзора. Кроме того, их могут передать «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами».

В проекте приказа Роскомнадзора не уточняется, какие сведения оператор данных будет запрашивать у пользователя, если тот решит пройти идентификацию через платформу сбора согласий, созданную оператором.

Депутат Госдумы от «Единой России», автор поправок к закону «О персональных данных» Антон Горелкин сказал «Коммерсанту», что инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на соцсети и мессенджеры.

В 2017 году депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Он внес в Госдуму законопроект, в котором предложил регистрировать в соцсетях по удостоверению личности, позволяющему установить возраст пользователя. Тогда в администрации президента и в правительстве не поддержали предложение Милонова.