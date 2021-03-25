Роскомнадзор сообщил, что отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспортам. Но паспорта все равно понадобятся

Роскомнадзор отказался от своего предложения запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. В ведомстве посчитали сбор таких данных избыточным, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя службы.

23 марта Роскомнадзор разместил проект ведомственного приказа, в котором описал, как смогут получать согласие пользователей на обработку персональных данных. Ведомство предложило операторам использовать для этого свои платформы или единую информационную систему Роскомнадзора.

При выборе системы Роскомнадзора, говорилось в документе, пользователю придется указывать свои фамилию, имя и отчество, адрес проживания или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.

На следующий день после того, как на проект приказа обратили внимание СМИ, Роскомнадзор решил скорректировать документ. Теперь, как пишет РИА Новости, проект предусматривает регистрацию и обработку персональных данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации ( ). При этом, чтобы получить учетную запись ЕСИА, нужно среди прочего предоставить паспортные данные.