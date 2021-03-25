Роскомнадзор сообщил, что отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспортам. Но паспорта все равно понадобятся

Роскомнадзор отказался от своего предложения запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах. В ведомстве посчитали сбор таких данных избыточным, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя службы.
23 марта Роскомнадзор разместил проект ведомственного приказа, в котором описал, как операторы персональных данных смогут получать согласие пользователей на обработку персональных данных. Ведомство предложило операторам использовать для этого свои платформы или единую информационную систему Роскомнадзора.
При выборе системы Роскомнадзора, говорилось в документе, пользователю придется указывать свои фамилию, имя и отчество, адрес проживания или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.
На следующий день после того, как на проект приказа обратили внимание СМИ, Роскомнадзор решил скорректировать документ. Теперь, как пишет РИА Новости, проект предусматривает регистрацию и обработку персональных данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом, чтобы получить учетную запись ЕСИА, нужно среди прочего предоставить паспортные данные.