Принц Гарри устроился на работу в калифорнийский стартап BetterUp

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри стал сотрудником компании BetterUp из Калифорнии, которая занимается коучингом, консультированием и наставничеством.

Как сообщает The Wall Street Journal, Гарри будет заниматься разработкой продуктовой стратегии, благотворительной деятельностью, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем.

Принц Гарри подтвердил свое трудоустройство. «Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осознанности и всестороннего улучшения жизни», — написал Гарри в электронном письме, направленном в WSJ.

Гарри получил должность директора, но он не будет руководить другими сотрудниками, сообщил глава BetterUp Алекси Робишо. По его словам, скорее всего, Гарри будет работать в офисе в Сан-Франциско, участвовать во всех совещаниях и выступать на специальных мероприятиях компании.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.

В 2020 году Гарри и Меган Маркл подписали контракт с агентством по организации лекций и публичных выступлений, с которым среди прочего сотрудничают Барак и Мишель Обама. Также они заключили пятилетний контракт со стриминговым сервисом Netflix, который WSJ оценивает в 100 миллионов долларов, и договорились с сервисом Spotify о выпуске своего подкаста.