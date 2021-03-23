Ford запустит первое серийное производство электромобилей в России в 2022 году

В 2022 году в России начнется выпуск электрического фургона Ford Transit. Это будет первое серийное производство электромобилей в стране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российского автопроизводителя «Соллерс», который управляет совместным предприятием с Ford.

С 2012 года на заводе «Соллерс Форд» в городе Елабуга в Татарстане производят дизельные фургоны Ford Transit. Электрическая версия фургона будет выпускаться параллельно с дизельной, заявили в «Соллерс». Сколько она будет стоить на российском рынке, не уточняется.

По оценке компании, доля электротранспорта в продажах легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составит около 1,5% в 2022–2023 годах и вырастет до 4% к 2025 году.

«Мы уже видим спрос на электромобили со стороны ряда клиентов: сегмента e-commerce и международных компаний, работающих в РФ, которые используют LCV для внутригородской доставки», — заявили в «Соллерс». В компании добавили, что электрическая версия Ford Transit на 40% экономичнее дизельной.

Компания Ford представила электрический фургон Ford Transit в ноябре 2020 года. Ожидалось, что его поставки начнутся в 2022 году.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2020 году в России было продано 104,3 тысячи новых LCV. Среди них было 14 тысяч автомобилей Ford.