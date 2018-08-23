«Они мем „Как тебе такое, Илон Маск?“ воплотили в жизнь»: концерн «Калашников» показал свой электромобиль

Концерн «Калашников» представил концепт электромобиля CV-1, воплощенный в кузове советского автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В компании уверены, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Пользователи соцсетей обратили внимание на смелое заявление «Калашникова», решившего сравнить свой концепт с продукцией самого известного производителя электромобилей в мире. И вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.

"Как тебе такое, Илон Маск"? )))) @elonmusk

Russia's Kalashnikov Concern is developing the technology of an electric supercar, which is expected to become a competitor of Tesla.

I shit you not! )))) pic.twitter.com/ylLzC18di0 — noname.max (@qartveli_lagasi) August 23, 2018

Они просто мем "Как тебе такое Илон Маск?" воплотили в жизнь — Obormot20!8 (@Obormot2018) August 23, 2018

Конкурент Tesla от "Калашникова". На базе ИЖ-21252 «Комби»

Это вам не кот чихнул



Маск смущён pic.twitter.com/VnHZuN1S8M — kamenskiy evgeny (@odikov) August 23, 2018

Некоторые СМИ просто повторили одну и ту же фразу

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ ИЛОН МАСК??? «Калашников» показал концепт своего электромобиля, который «будет конкурировать с Tesla. На фото он. Это не фотошоп. pic.twitter.com/SFMpOW2Oem — Лентач (@oldLentach) August 23, 2018

«Калашников» продолжает радовать своими концептами на форуме «Армия-2018». В этот раз показали будущего конкурента Tesla — электромобиль собственного производства. Ну и как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/CKdgR2lwNk — Лента.ру (@lentaruofficial) August 23, 2018

"Калашников" представил концепт собственного электромобиля. Говорят - будущий конкурент Tesla. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/C2tXzm2jml — DW (на русском) (@dw_russian) August 23, 2018

Многих позабавило то, насколько «отечественным» получился электрокар

Сосед взял себе электромобиль отечественного производства pic.twitter.com/4i9X7wgMbX — Леонид Дегтярёв (@leon_elk) August 23, 2018

Калашников, жду предложений о работе pic.twitter.com/uO3IwFdp4u — Святик (@pshemislaw) August 23, 2018

Электромобиль концерна «Калашников» на базе Иж «Комби», концепт которого показали на форуме «Армия-2018», сможет конкурировать с электромобилем Tesla, заявила глава пресс-службы предприятия София Иванова.

Уже разработаны полностью российские уникальные батареи для убийцы Tesla. pic.twitter.com/CZZrlmaJYk — СмутноеВремя (@Durevestnik) August 23, 2018

Низкий электротаз радует электроглаз — Игорь Кирьянов (@SeraphisAssen) August 23, 2018

При обсуждении электрокара от «Калашникова» родилось несколько альтернативных вариантов

Вот, вам еще дизайн для новых электромобилей, не благодарите! pic.twitter.com/d1UL46ibV9 — Юрий Тюмин (@tyumin_com) August 23, 2018

Следущая версия будет на базе пирожка — Anton K. (@steel10015) August 23, 2018

Российский концерн «Калашников» разрабатывает технологию электрического суперкара, который в перспективе, по мнению концерна, составит конкуренцию мировым лидерам в этой сфере, в том числе Tesla. pic.twitter.com/Y838GVOeYv — гусь (@tiborecov) August 23, 2018

Разрабатываемая "Калашниковым" технология электрокара, в перспективе, как полагают в компании, сможет составить конкуренцию Tesla pic.twitter.com/PHKXmMcmMS — Лаврентий Палыч (@RickOreira) August 23, 2018