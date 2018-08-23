«Они мем „Как тебе такое, Илон Маск?“ воплотили в жизнь»: концерн «Калашников» показал свой электромобиль
Концерн «Калашников» представил концепт электромобиля CV-1, воплощенный в кузове советского автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В компании уверены, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».
Пользователи соцсетей обратили внимание на смелое заявление «Калашникова», решившего сравнить свой концепт с продукцией самого известного производителя электромобилей в мире. И вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.
«Калашников» представил будущего конкурента Tesla на базе Иж «Комби»— Yaplakal.com (@yaplakalcom) August 23, 2018
▶ https://t.co/Gk2ZZdHPqq pic.twitter.com/ifGSzKzwUX
"Как тебе такое, Илон Маск"? )))) @elonmusk— noname.max (@qartveli_lagasi) August 23, 2018
Russia's Kalashnikov Concern is developing the technology of an electric supercar, which is expected to become a competitor of Tesla.
I shit you not! )))) pic.twitter.com/ylLzC18di0
Они просто мем "Как тебе такое Илон Маск?" воплотили в жизнь— Obormot20!8 (@Obormot2018) August 23, 2018
Конкурент Tesla от "Калашникова". На базе ИЖ-21252 «Комби»— kamenskiy evgeny (@odikov) August 23, 2018
Это вам не кот чихнул
Маск смущён pic.twitter.com/VnHZuN1S8M
Некоторые СМИ просто повторили одну и ту же фразу
"Калашников" презентовал "убийцу @Tesla". Как тебе такое. @elonmusk? https://t.co/qCrZ8reUmr pic.twitter.com/297zpyPiDw— bbcrussian (@bbcrussian) August 23, 2018
КАК ТЕБЕ ТАКОЕ ИЛОН МАСК??? «Калашников» показал концепт своего электромобиля, который «будет конкурировать с Tesla. На фото он. Это не фотошоп. pic.twitter.com/SFMpOW2Oem— Лентач (@oldLentach) August 23, 2018
«Калашников» продолжает радовать своими концептами на форуме «Армия-2018». В этот раз показали будущего конкурента Tesla — электромобиль собственного производства. Ну и как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/CKdgR2lwNk— Лента.ру (@lentaruofficial) August 23, 2018
"Калашников" представил концепт собственного электромобиля. Говорят - будущий конкурент Tesla. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/C2tXzm2jml— DW (на русском) (@dw_russian) August 23, 2018
Многих позабавило то, насколько «отечественным» получился электрокар
Сосед взял себе электромобиль отечественного производства pic.twitter.com/4i9X7wgMbX— Леонид Дегтярёв (@leon_elk) August 23, 2018
Источник вдохновения #тесло pic.twitter.com/8evX4D5N0X— Jimmy Gunnbergo first-timer's fan (@smallnad) August 23, 2018
Калашников, жду предложений о работе pic.twitter.com/uO3IwFdp4u— Святик (@pshemislaw) August 23, 2018
Электромобиль концерна «Калашников» на базе Иж «Комби», концепт которого показали на форуме «Армия-2018», сможет конкурировать с электромобилем Tesla, заявила глава пресс-службы предприятия София Иванова.— СмутноеВремя (@Durevestnik) August 23, 2018
Уже разработаны полностью российские уникальные батареи для убийцы Tesla. pic.twitter.com/CZZrlmaJYk
На исконно скрепных pic.twitter.com/4KnXavYfDP— Greg_0012 (@Greg_0012) August 23, 2018
Низкий электротаз радует электроглаз— Игорь Кирьянов (@SeraphisAssen) August 23, 2018
August 23, 2018
- Игорек, поехали уже, че стоишь? pic.twitter.com/xc4X9dPIxG— Сиреневый ФСОшник (@purple_fso) August 23, 2018
При обсуждении электрокара от «Калашникова» родилось несколько альтернативных вариантов
Вот, вам еще дизайн для новых электромобилей, не благодарите! pic.twitter.com/d1UL46ibV9— Юрий Тюмин (@tyumin_com) August 23, 2018
Следущая версия будет на базе пирожка— Anton K. (@steel10015) August 23, 2018
Российский концерн «Калашников» разрабатывает технологию электрического суперкара, который в перспективе, по мнению концерна, составит конкуренцию мировым лидерам в этой сфере, в том числе Tesla. pic.twitter.com/Y838GVOeYv— гусь (@tiborecov) August 23, 2018
Разрабатываемая "Калашниковым" технология электрокара, в перспективе, как полагают в компании, сможет составить конкуренцию Tesla pic.twitter.com/PHKXmMcmMS— Лаврентий Палыч (@RickOreira) August 23, 2018
>"Калашников" в рамках выставки "Армия-2018" продемонстрировал концепт электрокара на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби»— историк-алкоголик (@AlcoHistory) August 23, 2018
ну такое
вот если бы на базе Запорожца 365 - вот было бы круто
щас как раз все угорают по римейка малолитражек 60-х гг
типа фиат 500 и Миникупер pic.twitter.com/eAkcy3BKrJ