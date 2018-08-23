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«Они мем „Как тебе такое, Илон Маск?“ воплотили в жизнь»: концерн «Калашников» показал свой электромобиль

Meduza
15:26, 23 августа 2018

Концерн «Калашников» представил концепт электромобиля CV-1, воплощенный в кузове советского автомобиля ИЖ-21252 «Комби». В компании уверены, что технологии, используемые в CV-1, позволят «встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Пользователи соцсетей обратили внимание на смелое заявление «Калашникова», решившего сравнить свой концепт с продукцией самого известного производителя электромобилей в мире. И вспомнили по этому поводу мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который используется при описании абсурдных отечественных изобретений.

Некоторые СМИ просто повторили одну и ту же фразу

Многих позабавило то, насколько «отечественным» получился электрокар

(Это отсылка к мему «Мыш (кродеться)»)
(Это отсылка к роботу «Игорек»)

При обсуждении электрокара от «Калашникова» родилось несколько альтернативных вариантов

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«Калашников» показал концепт электромобиля. Фотография

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