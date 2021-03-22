Книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию романа Киры Ярмыш

Руководство книжной выставки-ярмарки Non/fiction отменило презентацию дебютного романа пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». Об этом, как пишут «Открытые медиа», сообщил представитель ярмарки Виталий Когтев, не объясняя причин.

Ранее 22 марта главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева сообщила в фейсбуке, что руководство Non/fiction негласно попросило издательскую группу «Эксмо-АСТ», в которую входит Corpus, отменить презентацию книги Ярмыш.

«Аргумент вечный: мы должны сохранить ярмарку любой ценой, а выступление на ней оппозиционеров, да еще пресс-секретаря Алексея Навального, ставит существование ярмарки, важной культурной институции, под угрозу», — рассказала Горностаева, отметив, что она выступала против отмены презентации.

В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщили «МБХ медиа», что, формируя программу для Non/fiction, «руководствовались сроками выхода книги и возможным читательским интересом». «С учетом того, что программа мероприятий для выставки Non/fiction подавалась участниками еще в ноябре прошлого года, издательство АСТ направило дополнительный пул мероприятий по новинкам этого года. Организаторы согласовали мероприятие по книге Алана Мура „Иерусалим“ в счет одного из ранее заявленных», — сообщили в пресс-службе.

Роман Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3» вышел в 2020 году в издательстве Corpus. В нем рассказывается о молодой женщине, которую задержали на антикоррупционном митинге и арестовали на 10 суток.

Кира Ярмыш — уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое возбудили после акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января в Москве. По данным московских властей, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией.

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет с 24 по 28 марта в Гостином дворе в Москве.

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