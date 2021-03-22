Главу УИК в Пензенской области обвинили в фальсификации итогов выборов. На ее участке победил губернатор Иван Белозерцев, задержанный накануне

Бывшего председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Бессоновском районе Пензенской области обвинили в фальсификации итогов выборов в единый день голосования в сентябре 2020 года. Об этом сообщило управление СК по Пензенской области.
13 сентября 2020 года в Бессоновском районе проходили выборы губернатора Пензенской области и довыборы депутатов Госдумы от региона.
Председатель УИК собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня для голосования за кандидатов в губернаторы и за кандидатов в Госдуму) заведомо ложные сведения и бросила их в урну. Позднее эти бюллетени учли при подсчете голосов.
СК отмечает, что остальные члены УИК не знали о противоправных действиях председателя. В действительности на участке проголосовали 204 человека.
СК не уточняет, о какой участковой избирательной комиссии идет речь. По информации «Коммерсанта», это УИК № 374. На этом участке на выборах губернатора Пензенской области победил единоросс Иван Белозерцев с результатом 84,76%. На довыборах в Госдуму больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Александр Трутнев (но он в Думу не прошел).
Иван Белозерцев руководит Пензенской областью с 2015 года. На выборах 2020 года он переизбрался на пост губернатора с результатом почти 79% голосов.
21 марта 2021 года Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток. В даче взяток заподозрили крупного бизнесмена Бориса Шпигеля и его жену. Их также задержали.
Уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования в Бессоновском районе Пензенской области возбудили в ноябре 2020 года. Изначально в нем не было фигурантов.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщало, что члены УИК № 374 в Бессоновском районе в единый день голосования закрывали камеры наблюдения. При этом на видео, по данным «Голоса» все-таки попал момент, на котором видно, как члены комиссии опускают бюллетени в урну.