В Казани во время циркового представления один слон напал на другого

Во время дневного представления в Казанском государственном цирке один слон напал на другого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя цирка.

Судя по видеозаписям, которые распространились в соцсетях, один из двух слонов, которых вывели на манеж, сбил другого с ног и вытолкнул его за борт манежа. Люди, которые сидели рядом, разбежались.

В Казани слоны подрались во время представления РИА Новости

Представитель цирка заявил РИА Новости, что дрессировщики отогнали одно животное от другого. При этом никто не пострадал.

В Казанском цирке с 13 марта идут представления в рамках программы «Шоу слонов и магия цирка». После драки слонов в цирке «по техническим причинам» отменили представление, назначенное на 17:00.