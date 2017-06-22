Все больше стран отказываются от цирков с животными. В России их тоже запретят?

20 июня Госдума перенесла на июль рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными, который среди прочего предлагает запретить передвижные цирки с животными. Одновременно с этим парламенты двух европейских стран — Латвии и Румынии — запретили использовать диких животных в цирковых представлениях. «Медуза» кратко рассказывает, в каких странах уже действуют запреты на использование животных в цирковых номерах и почему не все согласны с тем, что это правильное решение.

В Латвии и Румынии полностью запретили цирк с животными? Или только с дикими?

Запрет касается в первую очередь диких животных. В Латвии разрешат выступления с животными, которые используются в сельском хозяйстве, а в Румынии из общего списка исключили собак, лошадей, дельфинов и некоторые виды диких птиц. Первая версия латвийского законопроекта предполагала, что выступать запретят только с теми дикими животными, которые родились на воле, но в результате Сейм одобрил более жесткую версию документа.

Что теперь будет с цирковыми животными? Ведь на воле они умрут

О том, чтобы отпускать их на волю, речи нет. В Латвии и сейчас нет цирков, где постоянно держат диких животных, — запрет коснется цирковых трупп, которые приезжают на гастроли, в том числе из России. Что касается Румынии, местным циркам дали полтора года на то, чтобы они передали своих животных в зоопарки и заповедники.

В мире много стран, где запрещены цирки с животными?

Да, такие запреты в той или иной форме действуют в десятках стран в разных частях света. В некоторых странах циркам полностью запрещают работать с любыми животными — например, в Греции, Перу, Боснии и Герцеговине. Где-то ограничения вводятся только для диких животных. Во многих странах запреты принимаются на уровне городов и муниципалитетов — например, во Франции. В США запреты есть во многих штатах, но обсуждается и проект федерального закона. Многие страны (скажем, Голландия и Норвегия), в целом запрещая цирковые номера с животными, делают исключения для определенных видов — например, домашних животных.

А почему запрещают? Из-за жестокого обращения с животными?

Да, это одна из основных причин. Противники цирков с животными говорят, что дрессировка — это всегда жестоко. И дело не только в дрессировке, но и в условиях, в которых животные содержатся. Отдельно критикуют то, как животных перевозят, — ведь цирки часто гастролируют. Еще один важный тезис — противоестественность: природой не задумано, что медведь ездит на велосипеде, так что заставлять кататься по манежу — жестоко. И унизительно. Многие защитники прав животных считают, что держать зверей в неволе в целом неправильно, они должны жить в дикой природе, а не в клетках.

В цирках и правда так жестоко обращаются с животными?

Очевидно, в разных странах и разных цирках ситуации могут различаться. Несколько лет назад зоозащитница Оксана Данилова устроилась уборщицей в цирк на Фонтанке в Санкт-Петербурге и смогла снять на видео, как некоторые дрессировщики жестоко избивают зверей. Часто из-за очень плохих условий содержания гибнут морские животные — дельфины и белухи.

К сожалению, мы не смогли найти достаточно полных и свежих научных исследований, где анализировалась бы ситуация в цирках разных стран. В 1990 году специалист по поведению животных доктор Марта Кайли-Уортингтон провела по поручению Королевского общества предупреждения жестокого обращения с животными подробное исследование о том, как содержатся звери в британских зоопарках и цирках. Спустя 11 месяцев она пришла к выводу, что большинство претензий зоозащитников необоснованны — несмотря на отдельные нарушения, в целом система дрессировки и содержания животных в цирках достаточно гуманна. В своей недавней работе Уортингтон раскритиковала идею о том, что цирки с животными надо запретить, потому что это «противоестественно». Исследовательница приводит в пример лис и медведей, которые приспособились к городской жизни и питаются на помойках, — стоит ли считать их поведение «противоестественным»? Она отмечает, что естественное поведение для любого млекопитающего — приспосабливаться к условиям, в которых оно оказалось.

В России запретят цирк с животными?

Неизвестно, будет ли когда-нибудь полный запрет, но сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который, в частности, запрещает передвижные цирки. Правда, этот документ парламент рассматривает с 2010 года. Глава комитета по экологии Ольга Тимофеева объясняет долгое рассмотрение тем, что закон должен быть «не быстрым, а рабочим».

Важно сказать, что цирки с животными становятся менее популярны не только из-за государственных ограничений. В начале 2017 года закрылся старейший передвижной цирк — Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. Владельцы объяснили, что продажи билетов стали сокращаться. За несколько месяцев до этого они были вынуждены закрыть шоу со слонами после судов с защитниками прав животных. Как сказала уже упомянутая Марта Кайли-Уортингтон, люди, как правило, отказываются от походов в цирк, где выступают дрессированные звери, не по рациональным причинам, а скорее из-за моды. Если в окружении человека это становится чем-то неприличным, он перестает ходить в цирк.