Любовь Соболь посетила храм, нарушив условия домашнего ареста. За это ее могут перевести в СИЗО

Соратница оппозиционера Алексея Навального, продюсер ютьюб-канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь, которая находится под домашним арестом по , посетила службу в храме. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

Адвокат отметил, что подавал ходатайство о посещении храма, но следователь ответил отказом.

Позднее Воронин сообщил, что после службы Соболь вернулась домой. У подъезда ее ждал сотрудник управления ФСИН по Москве. Он взял с нее объяснения, после чего уехал.

В разговоре с «Открытыми медиа» Воронин пояснил, что за нарушение условий домашнего ареста Соболь могут перевести в СИЗО — несмотря на то, что вменяемая ей статья не подразумевает такой меры пресечения.

19 марта суд еще на три месяца продлил Соболь домашний арест по «санитарному делу». Незадолго до этого Воронин допустил, что в случае продления домашнего ареста Соболь не будет соблюдать «эту бредовую меру пресечения до самого конца».