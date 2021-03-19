В редакцию «МБХ медиа» и офис «Открытой России» пришли полицейские

В редакцию «МБХ медиа» в Москве утром 19 марта пришли сотрудники полиции, сообщает издание, добавляя, что пока непонятно с чем связан визит и планируются ли какие-то следственные действия.

Одновременно полицейские пришли и в московский офис «Открытой России». «По камерам мы видим, что там ходят полицейские. Отвернули камеры, бардак в офисе. То, что они есть там, мы знаем. По какой причине — пока неизвестно», — сказал «МБХ медиа» исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.

Позднее стало известно, что с обыском также пришли в петербургское отделение «Открытой России».

Адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников заявил, что обыск в редакции «МБХ медиа» проходит в рамках уголовного дела против жителя Нижнего Новгорода Михаила Иосилевича об осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК РФ). После серии обысков в рамках расследования этого дела совершила самосожжение нижегородская журналистка Ирина Славина.

Обновлено в 14:05. Обыск в редакции МБХ медиа закончился. По словам главного редактора издания Вероники Куцылло, силовики изъяли только редакционные запросы и желтые жилеты корреспондентов.

17 марта стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания @MBKhMedia «как нарушающего законодательство Российской Федерации». В качестве причины была названа публикация материалов «Открытой России», признанной, как объявил Роскомнадзор, «нежелательной» организацией в России.

Российская «Открытая Россия» официально не внесена в список «нежелательных организаций». Такой статус имеют Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским. В 2019 году российская «Открытая Россия» объявила о своей ликвидации, после чего учредили другую структуру с аналогичным названием, но не получили регистрацию в Минюсте.

В «МБХ медиа» в июле и сентябре 2020 года проходили обыски, связанные с «делом ЮКОСа».