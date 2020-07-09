К сотрудникам «Открытой России» и «МБХ медиа» пришли с обысками по делу ЮКОСа. Главное

Обыск у Сергея Простакова (второй слева) Андрей Золотов / «МБХ Медиа»

Утром 9 июля правоохранительные органы пришли с обысками к сотрудникам «МБХ медиа» и «Открытой России». Около 6 утра в Москве начались обыски у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у муниципального депутата Юлии Галяминой. Кроме того, в Томске начался обыск в доме координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Как отмечает «МБХ медиа», силовики угрожали выломать двери, не реагировали на просьбы дождаться адвокатов, а когда адвокаты прибыли на место, долго не пускали их внутрь.

Обыски формально прошли в рамках , но они могут быть связаны с к Конституции. Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова заявила, что в 2003 году многие сотрудники «были совсем в нежном возрасте, но сей факт силовиков не смущает».

В квартире Юлии Галяминой во время обыска находился только ее несовершеннолетний сын. «Мне позвонил сын и сказал, что какие-то люди ломятся в квартиру, больше связи у меня с ним не было», — рассказала «Медузе» Галямина, которая находилась на даче. На место приехал адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, но его долго не пускали внутрь. Когда Галямина приехала к квартире и открыла дверь, внутрь смогли пройти адвокат Бирюков и сотрудники скорой помощи, которых вызвала депутат, — у ее сына астма.

По словам адвоката, обыск у Юлии Галяминой также проводят в рамках дела ЮКОСа: «Ищут документы и доказательства того, что Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у „Апатита“, и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств».

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора организации Марию Кузнецову. Люди в штатском задержали их у офиса «Открытой России» на улице Петровка, сообщил координатор организации Дмитрий Заир-Бек. Информацию о задержании Пивоварова также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин. В помещениях «Открытой России» также ожидается обыск, в организации допустили, что в офис могли подкинуть «запрещенные или компрометирующие предметы».

Около полудня следователи пришли с обыском в редакцию «МБХ медиа». В офисе в тот момент не было сотрудников. Туда приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Вместе с ними в редакцию прошли несколько человек в штатском. Издание «МБХ медиа» организовало видеотрансляцию от офиса редакции.

Обыски в «МБХ медиа». Прямой эфир МБХ медиа

Оппозиционеров и журналистов после обысков увезли на новые обыски. Шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова после обыска у него дома увезли на каршеринговой машине в офис издания. Затем сотрудник в штатском отогнал машину, ударив фотографа «Коммерсанта» дверью. Ольгу Горелик после обыска повезли в офис «Открытой России». А Татьяну Усманову увезли на обыск в квартиру ее матери (сперва ее хотели отвезти на допрос в СК).

Александр Бакланов