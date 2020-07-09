Полиция пришла с обысками к сотрудникам «Открытой России» и муниципальному депутату Юлии Галяминой

Утром 9 июля в Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к сотрудникам «МБХ медиа» и «Открытой России», а также к муниципальному депутату Юлии Галяминой.

Полиция пришла к шеф-редактору «МБХ медиа» Сергею Простакову, а также координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

Юлия Галямина сообщила, что в квартире, где проводится обыск, находится только ее сын. К нему не пускают адвоката Михаила Бирюкова.

По словам пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является , однако реальной причиной может быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади против поправок к Конституции.

Правоохранительные органы еще официально не называли причин следственных действий.

Обновлено. Обыски также проходят в Томске у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова и в московском офисе «Открытой России», где находятся исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова.