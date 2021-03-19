Суд в Москве приговорил бизнесмена к двум годам колонии по обвинению в насилии к полицейскому на акции в поддержку Навального

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима 36-летнего бизнесмена Тимура Салихова по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Как уточняет РИА Новости, это первый реальный срок по делу, связанному с зимней акцией протеста.

Как рассказал сам Салихов, приговор вынесли 16 марта. По версии следствия, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии по голове и туловищу на Страстном бульваре.

Салихов признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Он также принес письменные извинения пострадавшему и возместил ему 30 тысяч рублей морального ущерба. Следственный комитет опубликовал видео с извинениями Салихова.

После акций в поддержку Алексея Навального в общей сложности были возбуждены более 90 уголовных дел.

О первом приговоре по делу из-за протестных акций стало известно 2 марта. Тогда жителя Костромы приговорили к полутора годам принудительных работ.

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