Суд в Москве приговорил бизнесмена к двум годам колонии по обвинению в насилии к полицейскому на акции в поддержку Навального

Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима 36-летнего бизнесмена Тимура Салихова по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Как уточняет РИА Новости, это первый реальный срок по делу, связанному с зимней акцией протеста.
Как рассказал сам Салихов, приговор вынесли 16 марта. По версии следствия, он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии по голове и туловищу на Страстном бульваре.
Салихов признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Он также принес письменные извинения пострадавшему и возместил ему 30 тысяч рублей морального ущерба. Следственный комитет опубликовал видео с извинениями Салихова.
Невеста осужденного Наталья говорила «Медиазоне», что в тот день они не собирались выходить на акцию в поддержку оппозиционера, а приехали на каток в центре города, который оказался закрыт. «Мы постоянно терялись, мы все хотели из этой толпы выйти. Как он потом мне объяснил эту ситуацию, там был подросток, и вся толпа повалила, чтобы его защищать, потому что омоновец хотел, я так поняла, этого ребенка задержать», — вспоминает она слова Салихова.
После акций в поддержку Алексея Навального в общей сложности были возбуждены более 90 уголовных дел.
О первом приговоре по делу из-за протестных акций стало известно 2 марта. Тогда жителя Костромы приговорили к полутора годам принудительных работ.