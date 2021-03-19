Компания World Pictures подала в Минкультуры РФ документы на прокатное удостоверение полной версии фильма «Супернова» режиссера Гарри Макквина. Прокат полной версии намечен с 22 марта, сообщили «Интерфаксу» в World Pictures.

«Ожидаем, что кинотеатры выразят свою позицию после получения прокатного удостоверения», — добавили представители компании.

Драма Гарри Маккуина «Супернова» — история гей-пары, живущей вместе 20 лет, — вышла в российский прокат 11 марта. Из ленты была вырезана трехминутная сцена, где гомосексуальная пара пытается заняться сексом. Выпуск урезанной версии фильма вызвал противоречивую реакцию, в частности, прокатчиков упрекнули в самоцензуре. World Pictures обещала показать и полную версию фильма, после того, как она получит прокатное удостоверение.

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