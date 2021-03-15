Компания-дистрибьютор World Pictures, выпустившая в российский прокат драму о двух геях «Супернова», прокомментировала сообщения о том, что из фильма вырезали трехминутную сцену, где гомосексуальная пара пытается заняться сексом. Заявление пресс-службы компании поступило в адрес «Медузы».

По нашему мнению, суть и посыл фильма не в проблемах ЛГБТ, а в другом — в любви, в поддержке, в боли утраты близкого человека, в спасении и в свободе выбора.

В компании также отметили, что режиссер «Суперновы» Гарри Маккуин ранее говорил на одной из премьер, что будет лучше, если зрители в России увидят фильм в урезанном виде, чем не увидят совсем.

Представители World Pictures предложили зрителям, которые хотят увидеть полную версию фильма, обратиться за этим в свои кинотеатры.

Всем кинотеатрам, которые примут решение выпустить в прокат полную версию фильма и дадут нам об этом знать, мы с удовольствием ее предоставим. Естественно, после разрешения со стороны министерства культуры РФ.

В компании допустили, что полная версия фильма появится в кинотеатрах «уже на этой неделе».

Режиссер «Суперновы» Гарри Маккуин ранее раскритиковал прокатчика фильма в России из-за цензуры. «Вызывает глубокую обеспокоенность факт того, что фильм был смонтирован против нашей воли и без нашего разрешения», — сказал режиссер после российской премьеры.

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