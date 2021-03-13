Режиссер фильма «Супернова» осудил российского прокатчика за вырезанную сцену, где гей-пара пытается заняться сексом

Режиссер фильма «Супернова» Гарри Макквин подверг критике действия прокатчитка картины в России, вырезавшего сцену, где гей-пара пытается заняться сексом. Заявление режиссера приводит издание The Advocate.

Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры «Суперновы» в России. Вызывает глубокую обеспокоенность факт того, что фильм был смонтирован против нашей воли и без нашего разрешения.

Макквин подчеркнул, что команда создателей фильма понимает, что на дистрибьютора оказывалось давление, но «не потерпит цензуры такого рода». В самой компании World Pictures, занимающейся распространением фильма в России, от комментариев отказались.

Фильм «Супернова» рассказывает о жизни гей-пары, в которой один из партнеров теряет память из-за деменции. Из российской версии картины был вырезан трехминутный эпизод, в котором мужчины пытаются заняться сексом.

В 2019 году в российском прокате похожей цензуре был подвергнут фильм «Рокетмен», снятый по мотивам биографии певца Элтона Джона. В РФ фильм показывался без сцены секса двух мужчин и финальных титров, в которых говорилось, что сейчас певец живет в браке с мужчиной. Создатели фильма и сам Элтон Джон подвергли это решение критике.

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