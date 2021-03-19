Автор сюжета про виллу Навального в Германии получила премию «Золотое перо России»

Корреспондент ВГТРК в Европе Анастасия Попова, снявшая репортаж о вилле в Германии, где жил политик Алексей Навальный, получила награду «Золотое перо России». Торжественная церемония вручения премий прошла вечером 18 марта.

На сайте Союза журналистов России, который организует премию, подчеркивается, что Попова получила известность «благодаря репортажам из воюющей Сирии и документальным фильмам „Сирийский дневник“». При этом на протяжении последних нескольких лет Попова работает в Европе, являясь шефом представительства и собственным корреспондентом ВГТРК и в Брюсселе.

Сюжет Поповой о вилле в Германии, где жил Алексей Навальный, вышел на «России 1» в начале февраля. В нем подчеркивалась «роскошь» пребывания Навального — на вилле были несколько спален, кофе-машина, набор голландского чая, ваза с фруктами, ванна с гидромассажем и бассейн, а стоит она 530 евро в сутки. Сюжет вышел на фоне обсуждения фильма про «дворец Путина».

Позже хозяин виллы заявил, что съемочная группа выдавала себя за семейную пару, и обратился в полицию — так как скрытая съемка в Германии запрещена.

На ютьюбе ролик посмотрели 435 тысяч раз, он набрал 7,5 тысячи лайков и 37 тысяч дизлайков.