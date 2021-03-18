Якутского шамана Александра Габышева, собиравшегося провести обряд «изгнания Путина», признали невменяемым

Психиатры признали невменяемым жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя «шаманом-воином». Об этом сообщает «МБХ медиа», ссылаясь на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Психолого-психиатрическую экспертизу Габышева провели в рамках уголовного дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии, которое расследуют в отношении шамана. Прянишников считает, что теперь Габышева могут направить на принудительное лечение.

С 2019 года Александр Габышев неоднократно объявлял о планах дойти пешком из Якутии до Москвы, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Во время первых двух попыток он столкнулся с преследованием со стороны правоохранительных органов, в отношении него возбудили несколько дел. В мае 2020 года Габышева поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

В январе 2021 года Габышев объявил, что в марте на коне отправится в новый поход на Москву. 2 февраля Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Габышева. Диспансер объяснял свое требование тем, что шаман отказался лечиться и «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

В конце февраля Следственный комитет возбудил в отношении Габышева уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, в конце января, когда к Габышеву пришли с обыском, он «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» одному из сотрудников.

Читайте также

Якутский шаман полгода идет в Москву «изгонять Путина», а его пытаются остановить. Вот все, что известно об этой незаурядной истории

Читайте также

Якутский шаман полгода идет в Москву «изгонять Путина», а его пытаются остановить. Вот все, что известно об этой незаурядной истории