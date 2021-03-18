В Белом доме пообещали действовать «прямолинейно» в отношениях с Россией

США намерены прямолинейно действовать в отношениях с Россией и прямо обсуждать вопросы, которые беспокоят Вашингтон. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что подход администрации Байдена к отношениям с Россией будет отличаться от подхода команды Дональда Трампа. Она отметила, что Байден не намерен обходить острые темы ни при прямых контактах с представителями России, ни в публичных выступлениях.

При этом Псаки подчеркнула, что в некоторых вопросах, где их интересы совпадают, Вашингтон может сотрудничать с Москвой. В качестве примера она привела договоренности о мерах по ограничению наступательных вооружений.

17 марта на телеканале ABC вышло интервью Джо Байдена, в котором он критически высказался о Владимире Путине. Помимо прочего, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил «да».

Через несколько часов после выхода интервью Байдена МИД РФ отозвал посла из Вашингтона для консультаций.