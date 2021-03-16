США просили Бразилию отказаться от «Спутника V». Кремль призвал не политизировать «ситуацию с вакцинами»

США предпринимали попытки отговорить Бразилию от закупок российской вакцины от коронавируса, чтобы не позволить Москве усилить свое влияние в регионе. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения США за 2020 год.

Внимание на эту деталь из доклада обратили в официальном твиттер-аккаунте российской вакцины «Спутник V». «Департамент министерства здравоохранения США публично признал, что оказывал давление на Бразилию из-за „Спутника V“. Мы считаем, что страны должны вместе работать над спасением жизней. Попытки подорвать доверие к вакцинам неэтичны и стоят человеческих жизней», — говорится в твиттере «Спутника V».

16 марта журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не собирается ли Россия опротестовать действия США. Он ушел от прямого осуждения американской стороны.

Вы знаете, у нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже наверное каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение. Речь идет о внешнем давлении или о жизни собственных граждан.

Песков добавил, что Россия выступает «категорически против политизации ситуации с вакцинами». «Мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, с тем, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить свое население. Это единственный способ остановить пандемию», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что масштаб внешнего давления во многих странах «достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков». Конкретизировать, какие именно страны он имеет в виду, Песков отказался.

12 марта Минздрав Бразилии сообщил о подписании контракта на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат поставят в страну тремя партиями в апреле, мае и июне.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), курирующего создание этого препарата, применение «Спутника V» одобрили в общей сложности уже в .