Пользователи Tinder в США смогут проверить, прибегал ли к насилию их потенциальный партнер

Пользователи приложения для знакомств Tinder смогут узнать, совершал ли их потенциальный партнер в прошлом насильственные преступления. Об этом заявила американская компания Match Group, которая владеет Tinder.

Match Group стала инвестором некоммерческого сервиса проверки биографических данных Garbo, который направлен против гендерного насилия. Garbo собирает открытые данные о насильственных преступлениях — в частности, ордера на арест, приговоры, судебные запреты.

В ближайшие месяцы Match Group начнет внедрение функционала Garbo в Tinder, а затем и в другие свои . Проверка биографических данных потенциального партнера будет доступна только в США. Планируют ли ее внедрять в других странах, Match Group не уточняет.

Компания не раскрыла сумму своих инвестиций в Garbo. По информации TechCrunch, речь идет о семизначной сумме.

Garbo в 2018 году основала американка Кэтрин Космидес, которая в прошлом стала жертвой гендерного насилия. Она рассказывала, что потратила 120 тысяч долларов на то, чтобы привлечь обидчика в ответственности, и решила помогать другим женщинам избегать подобных ситуаций.

В начале 2020 года стало известно, что в Tinder появится тревожная кнопка. Для этого Match Group купила долю в разработчике приложения Noonlight, которое отслеживает местонахождение человека и уведомляет экстренные службы в случае угрозы его безопасности.

Новости о тревожной кнопке появились вскоре после расследования американской некоммерческой журналисткой организации ProPublica. В нем говорилось, что Match Group не проверяет по открытым источникам, были ли пользователи ее приложений в США осуждены за сексуальные преступления.