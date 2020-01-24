В Tinder появится кнопка для вызова полиции

В приложении для знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователь сможет нажать, если во время свидания почувствует себя в опасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ради нового функционала компания Match Group, владеющая Tinder, купит долю в разработчике приложения Noonlight. Оно отслеживает местонахождение человека и уведомляет экстренные службы в случае угрозы его безопасности.

Тревожная кнопка будет работать на основе алгоритмов Noonlight. При нажатии пользователю предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а потом позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.

Новая функция будет бесплатной. Она появится в американской версии Tinder в конце января. Позднее она станет доступна для пользователей из других стран (когда именно, не уточняется).