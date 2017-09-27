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Журналистка попросила Tinder прислать все данные о себе. Ей отправили 800-страничный документ

The Guardian
13:35, 27 сентября 2017

Французская журналистка Жюдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. Оказалось, что это 800-страничный документ со всеми переписками и интересами пользовательницы.

Дюпорталь указала, что любой гражданин Евросоюза в соответствии с действующим законодательством может потребовать того же от интернет-компаний. Составить электронное письмо в Tinder ей помогли активист по защите данных и юрист по правам человека.

«Письмо, которым я попросила Tinder прислать мои данные (учтите, что я гражданка Франции)»

В 800-страничном документе, который прислал Tinder, была:

  • информация обо всех мужчинах, которые понравились Дюпорталь;
  • все 1700 сообщений, которые она отправила с 2013 года;
  • даты заходов в аккаунт и всех переписок;
  • ее лайки в фейсбуке;
  • фотографии из инстаграма;
  • информация о ее образовании;
  • информация о возрасте мужчин, которые ее интересуют.

«Я была поражена тем, как много данных я добровольно раскрывала: от местоположения, интересов и работы до изображений, музыкальных вкусов и предпочтений в еде», — пишет Дюпорталь. Она отмечает, что так делают все пользователи Tinder, регистрируясь в сервисе и принимая его условия.

Читая 1700 сообщений, которые я отправила в Tinder с 2013 года, я прошла через свои надежды, страхи, сексуальные предпочтения и самые страшные секреты. Tinder знает меня так хорошо, он знает настоящую, позорную версию меня, которая отправила одну и ту же шутку собеседнику 567, 568 и 569; которая навязчиво общалась одновременно с 16 разными людьми 1 января, а затем просто исчезла (англ. яз.).

The Guardian

Фото в анонсе: Cyberstock / Alamy / Vida Press

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Фото в анонсе: Cyberstock / Alamy / Vida Press

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