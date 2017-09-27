Журналистка попросила Tinder прислать все данные о себе. Ей отправили 800-страничный документ

Французская журналистка Жюдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. Оказалось, что это 800-страничный документ со всеми переписками и интересами пользовательницы.

Дюпорталь указала, что любой гражданин Евросоюза в соответствии с действующим законодательством может потребовать того же от интернет-компаний. Составить электронное письмо в Tinder ей помогли активист по защите данных и юрист по правам человека.

The letter I used to ask Tinder for my data (please note that I am a french citizen, but can give you an idea) (privacy@gotinder.com) pic.twitter.com/6wY00NsRoP — Judith Duportail (@judithduportail) September 27, 2017

В 800-страничном документе, который прислал Tinder, была:

информация обо всех мужчинах, которые понравились Дюпорталь;

все 1700 сообщений, которые она отправила с 2013 года;

даты заходов в аккаунт и всех переписок;

ее лайки в фейсбуке;

фотографии из инстаграма;

информация о ее образовании;

информация о возрасте мужчин, которые ее интересуют.

«Я была поражена тем, как много данных я добровольно раскрывала: от местоположения, интересов и работы до изображений, музыкальных вкусов и предпочтений в еде», — пишет Дюпорталь. Она отмечает, что так делают все пользователи Tinder, регистрируясь в сервисе и принимая его условия.