Журналистка попросила Tinder прислать все данные о себе. Ей отправили 800-страничный документ
Французская журналистка Жюдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. Оказалось, что это 800-страничный документ со всеми переписками и интересами пользовательницы.
Дюпорталь указала, что любой гражданин Евросоюза в соответствии с действующим законодательством может потребовать того же от интернет-компаний. Составить электронное письмо в Tinder ей помогли активист по защите данных и юрист по правам человека.
The letter I used to ask Tinder for my data (please note that I am a french citizen, but can give you an idea) (privacy@gotinder.com) pic.twitter.com/6wY00NsRoP— Judith Duportail (@judithduportail) September 27, 2017
В 800-страничном документе, который прислал Tinder, была:
- информация обо всех мужчинах, которые понравились Дюпорталь;
- все 1700 сообщений, которые она отправила с 2013 года;
- даты заходов в аккаунт и всех переписок;
- ее лайки в фейсбуке;
- фотографии из инстаграма;
- информация о ее образовании;
- информация о возрасте мужчин, которые ее интересуют.
«Я была поражена тем, как много данных я добровольно раскрывала: от местоположения, интересов и работы до изображений, музыкальных вкусов и предпочтений в еде», — пишет Дюпорталь. Она отмечает, что так делают все пользователи Tinder, регистрируясь в сервисе и принимая его условия.
Читая 1700 сообщений, которые я отправила в Tinder с 2013 года, я прошла через свои надежды, страхи, сексуальные предпочтения и самые страшные секреты. Tinder знает меня так хорошо, он знает настоящую, позорную версию меня, которая отправила одну и ту же шутку собеседнику 567, 568 и 569; которая навязчиво общалась одновременно с 16 разными людьми 1 января, а затем просто исчезла (англ. яз.).
Фото в анонсе: Cyberstock / Alamy / Vida Press