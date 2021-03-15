Трех сотрудниц полиции заподозрили в халатности из-за убийства студентки в Кемерово. Ее соседи семь раз вызывали полицию, но никто не приехал

Три сотрудницы дежурной части УМВД по городу Кемерово стали фигурантами уголовного дела о халатности, связанного с убийством местной жительницы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В сообщении не указывается имя погибшей, но детали — время, место, обстоятельства преступления и возраст погибшей, — позволяют утверждать, что речь идет о Вере Пехтелевой.

Вера Пехтелева была убита в Кемерово в январе 2020 года. Ее бывший бойфренд Владислав Канюс на протяжении нескольких часов избивал ее — соседи, слышавшие крики, семь раз звонили в полицию с просьбой о помощи, однако никто не приехал. В итоге жители дома сами взломали дверь в квартиру, но к тому моменту Пехтелева была уже мертва.

По версии следствия, подозреваемые, получив информацию о преступлении, «не выяснили у заявителей все обстоятельства конфликтной ситуации» и не довели информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии, что привело к смерти 23-летней девушки.

Дело в отношении сотрудниц расследуется по статье о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в связи со смертью Веры Пехтелевой было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, которые получили сигнал об избиении девушки, но не отправили группу для проверки информации. Их обвиняют по части 1 статьи 293 УК РФ, не предусматривающей лишения свободы. Гособвинение потребовало ужесточить обвинение, суд в конце февраля вернул дело в прокуратуру.