Власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов родственникам Джорджа Флойда, погибшего при задержании

Власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в мае 2020 года.

Деньги будут выплачены для досудебного урегулирования иска, который семья подала к властям города. Решение о выплате компенсации единогласно принял городской совет.

Размер компенсации за убийство человека сотрудниками полиции стал рекордным для Миннеаполиса. В мае 2019 года семье белой женщины, убитой полицейским при попытке подойти к его машине, было выплачено 20 миллионов.

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года при попытке задержания — полицейские заподозрили его в использовании поддельной 20-долларовой купюры. Сотрудник полиции Дерек Шовин больше восьми минут стоял коленом на шее Флойда, несмотря на то что тот повторял, что не может дышать. Шовину предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

Смерть Флойда привела к беспорядкам и погромам, а также к многочисленным мирным акциям протеста против расизма и полицейского произвола во многих городах США.