Стоимость биткоина впервые в истории превысила 60 тысяч долларов. Ровно год назад он стоил в 15 раз меньше

Стоимость биткоина в ходе торгов 13 марта превысила 60 тысяч долларов впервые в истории криптовалюты.

За последние сутки биткоин подорожал на 6%. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты был зафиксирован 21 февраля — тогда один биткоин стоил 58 тысяч долларов.

Ровно год назад, 13 марта 2020 года стоимость биткоина достигла локального минимума — единица криптовалюты стоила около 4 тысяч долларов (месяцем ранее курс составлял почти 10 тысяч). После этого цена биткоина стабильно росла — к концу марта он стоил уже 6,8 тысячи, к середине 2020 года — 9,2 тысячи, а к 1 января 2021 года — 29 тысяч.