СК возбудил против Ахмеда Закаева дело об оправдании терроризма из-за видео об убийстве «последнего амира Чечни»

Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело по об оправдании терроризма в отношении бывшего чеченского полевого командира .

На сайте управления СК по Чечне сообщается, что дело возбудили из-за видеозаписи, которую Закаев опубликовал на ютьюбе. По заключению эксперта, которое приводит следствие, Закаев допустил в ролике «высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с насилием».

Как уточняет «Коммерсант», речь идет о видеозаписи, которую Закаев выпустил 21 января после того, как в Чечне в ходе спецоперации убили полевого командира , которого называли «последним амиром Чечни». По данным издания, в ролике Закаев назвал действия силовиков «преступлением против независимости Чечни», а Бютукаева и других убитых боевиков — «национальными героями». Также Закаев призывал к насилию над теми, кто «поддерживает единение с Россией, и работающими на это единение».

После публикации этого заявления Закаева его осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Как только ты окажешься дома, я тебя закрою в подвал, а еще лучше — пристрелил бы, взяв на себя твою кровь», — заявил Кадыров, не называя Закаева по имени, но по косвенным признакам «Коммерсант» сделал вывод, что речь шла именно о нем.

Другие чеченские лидеры потребовали, чтобы Великобритания выдала Ахмеда Закаева. Ради этого они обратились в ООН и ОБСЕ.

В 2003 году суд в Лондоне отказался экстрадировать Ахмеда Закаева в Россию, как того добивались российские власти, посчитав, что бывшего чеченского полевого командира преследуют «за политические воззрения». Закаев получил в Великобритании политическое убежище.

В 2006 году российские следователи уже обвиняли Ахмеда Закаева в оправдании терроризма из-за его высказываний о террористе , убитом во время спецоперации. Сам Ахмед Закаев тогда объяснял, что «всего лишь говорил о воинских способностях Басаева».

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