«С бандподпольем полностью покончено!» Кадыров объявил об убийстве «последнего амира Чечни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о проведении успешной спецоперации, в результате которой был убит находившийся в федеральном розыске полевой командир Аслан Бютукаев.

По словам Кадырова, тело Бютукаева уже опознано. Вместе с ним были убиты пять других членов его группировки. «С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!», — написал Кадыров в телеграме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс», заявил, что все участники операции, в том числе Кадыров, будут представлены к государственным наградам.

[Путин по телефону] поздравил его [Кадырова] и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом «последнем амире Чечни», известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой .

Аслан Бютукаев получил известность в начале 2010-х годов как один из людей, наиболее близких к Доку Умарову, лидеру террористической организации «Имарат Кавказ».

Бютукаев участвовал в вербовке и подготовке смертников для совершения терактов в регионах России. Он был одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году. Тогда погибли 37 человек.