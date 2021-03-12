Netflix начал бороться с раздачей паролей другим людям. Так поступает треть пользователей стриминговых сервисов

Стриминговый сервис Netflix в тестовом режиме начал рассылать некоторым пользователям призыв зарегистрироваться, а не пользоваться аккаунтом другого человека. Первым об этом сообщило издание The Streamable.

«Если вы не живете с владельцем этой учетной записи, вам понадобится собственная учетная запись, чтобы продолжить просмотр», — говорится в сообщении от Netflix. Сервис предлагает подтвердить существующую учетную запись с помощью электронной почты или текстового кода либо создать новую учетную запись с бесплатным 30-дневным периодом.

В Netflix изданию заявили, что хотят убедиться, что люди, использующие сервис, имеют на это право. The Streamable отмечает, что раньше Netflix не пытался контролировать совместное использование учетных записей.

В начале 2021 года Netflix объявил, что число подписчиков сервиса достигло 200 миллионов человек.

По правилам Netflix владелец учетной записи может использовать ее только вместе с членами своей семьи. Подписка на сервис разрешает одновременный просмотр на одном, двух или четырех экранах (в зависимости от тарифа). При этом сервис не ограничивает количество устройств, на которых можно войти в одну и ту же учетную запись.

Согласно опросу американской исследовательской компании Magid, проведенному в феврале 2020 года, треть пользователей Netflix и других стриминговых сервисов делятся своими паролями с кем-то за пределами своей семьи.