Ивану Сафронову не разрешили поговорить по телефону из СИЗО с 12-летней племянницей

Следователь ФСБ отказал журналисту и советнику главы «Роскосмоса» , обвиняемому в госизмене, поговорить по телефону из СИЗО «Лефортово» со своей 12-летней племянницей. Об этом сообщает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая Сафронова в изоляторе.

«В данном решении следователя я не вижу никакого законного и разумного основания для запрета телефонного звонка, а вижу только психологическое давление на Ваню», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее следователь запретил Сафронову позвонить своей маме в ее день рождения, мотивировав это тем, что разговор «может быть использован обвиняемым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию».