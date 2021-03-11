Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит введение четырехдневной рабочей недели для женщин, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас депутаты активно обсуждают четырехдневную рабочую неделю для всех… Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала Потяева на круглом столе о правах женщин.

Потяева объяснила, что поддерживает эту идею из-за большой нагрузки женщин дома и на работе. «Все-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает — очень и очень важно, мне кажется очень правильным», — сказала она (цитата по ТАСС).

В России теоретическую возможность перехода с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждают с лета 2019 года. Тогда эту тему поднял Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — говорил Медведев.

По результатам опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, представленного в феврале 2021 года, 48% опрошенных одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю, а 33% выступают против.

также исследовал эту тему: по результатам опроса, проведенного летом 2019 года, 29% респондентов поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю, а 48% — нет. 82% опрошенных сказали, что сокращение рабочей недели приведет к снижению зарплаты. Новых исследований на эту тему ВЦИОМ не публиковал.

В докладе министерства труда РФ, представленного в октябре 2019 года, говорилось, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.