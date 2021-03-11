Суд отклонил иск центра «Насилию.нет», требовавшего исключения из списка «иноагентов»

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить административный иск центра «Насилию.нет» к министерству юстиции РФ, сообщается в телеграм-канале главы «Агоры» Павла Чикова.
Организация требовала признать незаконным распоряжение Минюста от 29 декабря 2020 года о включении «Насилию.нет» в реестр НКО — «иностранных агентов».
В иске говорилось, что распоряжение основывалось на внеплановой проверке центра, «проведенной с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц». По мнению организации, Минюст по результатам проверки не установил, что деятельность центра «осуществляется в интересах иностранных источников финансирования». В иске подчеркивалось, что «Насилию.нет» не участвует в политической деятельности, а Минюст не доказал обратное.
Центр «Насилию.нет» занимается помощью жертвам домашнего насилия. В феврале Минюст РФ пригрозил организации ликвидацией из-за нарушений в уставе. В начале марта от организации потребовали в течение месяца освободить арендуемое помещение в Москве.
Журнал Time поместил руководителя «Насилию.нет» Анну Ривину на свою мартовскую обложку. В статье, которая была опубликована в издании, отмечалось, что фонд сталкивается «с растущей враждебностью со стороны Кремля и Русской православной церкви».