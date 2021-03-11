Forbes рассказал об ажиотажном спросе на облигации Telegram

Источник журнала Forbes среди инвесторов, подавших заявки на покупку облигаций Telegram, назвал спрос на бонды мессенджера «ажиотажным».

Еще один собеседник издания сообщил, что книга заявок на облигации оказалась в два раза и достигла почти двух миллиардов долларов. Один из организаторов размещения сказал, что книга была переподписана в три раза.

По словам одного из инвесторов, Telegram может увеличить объем размещения облигаций с одного до полутора миллиардов долларов. Диапазон доходности составит 6-7%, но может быть ближе к нижней границе, сказал другой источник Forbes.

18 февраля источники «Коммерсанта» сообщили, что Telegram хочет привлечь миллиард долларов через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов. Облигации будут выпущены на пять лет. В случае выхода Telegram на IPO в течение этого времени владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.

26 февраля издание VTimes написало со ссылкой на отчетность Telegram, что компания терпит убытки и без выпуска облигаций не сможет выплатить срочные долги на сумму более 600 миллионов долларов.

«ВТБ капитал» — один из агентов размещения Telegram — назвал облигации мессенджера «интересным инструментом для инвесторов с повышенным аппетитом к риску». Сбор заявок на облигации завершился 10 марта.