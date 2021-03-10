Росгвардия захотела заранее согласовывать списки журналистов для работы на митингах. И расставлять их группами в специальных местах

Росгвардия предлагает заранее определять списки журналистов, которые будут освещать акции протеста. С таким предложением замдиректора ведомства Олег Плохой выступил на заседании комитета Госдумы по информационной политике, посвященном обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше, чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда, может быть, лишние люди у нас не будут туда попадать.

Плохой также заявил, что в ведомстве «были бы не против», чтобы журналисты во время митингов компактно стояли группами в заранее определенных местах.

На акциях протеста в поддержку Алексея Навального в конце января и начале февраля сотрудниками Росгвардии и полиции были задержаны десятки журналистов. Несколько журналистов пострадали при разгоне акций — в частности, боец ОМОНа 23 января на Пушкинской площади ударил дубинкой корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову, которая была в жилете «Пресса».

Утром 10 марта, выступая с отчетом перед Мосгордумой, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов сказал, что «ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений [журналистам] установлено не было».

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