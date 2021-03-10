Конгресс США утвердил выплату 1400 долларов большинству американцев из-за пандемии

Конгресс США утвердил план поддержки американской экономики на 1,9 триллиона долларов, который предусматривает прямые выплаты по 1400 долларов большинству американцев, сообщает Reuters.

Палата представителей, которая ранее уже одобрила этот закон, вновь собралась 10 марта, чтобы утвердить поправки, внесенные сенатом (сенаторы одобрили документ 7 марта). За принятие закона проголосовали 220 членов палаты представителей, против выступили 211 парламентариев. Президент США Джо Байден пообещал подписать документ 12 марта.

План поддержки экономики среди прочего предусматривает выделение 400 миллиардов долларов, которые направят на прямые выплаты большинству американцев. Кроме того, в рамках плана до начала сентября продлят выплаты пособий по безработице в размере 300 долларов в неделю.

В декабре 2020 года Конгресс США утвердил прямые выплаты большинству американцев в размере 600 долларов в рамках пакета мер поддержки экономики почти на 900 миллиардов долларов.

В том же месяце палата представителей проголосовала за увеличение прямых выплат до 2000 долларов, но сенат, который находился под контролем республиканцев, отклонил инициативу, несмотря на то, что ее поддерживал тогдашний президент США, республиканец Дональд Трамп.

В начале января вандалы атаковали дом сенатора-республиканца Митча Макконнелла, а также дом спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси. Атаки связали с отказом сената увеличить размер прямых выплат до 2000 долларов.

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