2 января вандалы напали на дом лидера большинства сената Конгресса США, республиканца Митча Макконнелла в Луисвилле, штат Кентукки, сообщает CBS News.
На входной двери дома краской написали фразу «Где мои деньги», а на окне — «Митч убивает бедных».
Аналогичный случай в тот же день произошел в Калифорнии — вандалы, по данным СМИ, напали на дом спикера палаты представителей Конгресса, демократа Нэнси Пелоси в Сан-Франциско. На двери ее гаража написали «Отмени аренду» и «Мы хотим все», а на тротуаре оставили свиную голову с вытекающей искусственной кровью.
Митч Макконнелл, комментируя случившееся, сказал, что «вандализму и политике страха нет места в нашем обществе». Нэнси Пелоси это пока не комментировала.
28 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала предложение увеличить с 600 до 2000 долларов размер прямых выплат американцам в условиях пандемии. Сенат, который контролируют республиканцы, отклонил эту инициативу, хотя ранее ее поддерживал действующий президент США Дональд Трамп.