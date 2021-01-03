2 января вандалы напали на дом лидера большинства сената Конгресса США, республиканца Митча Макконнелла в Луисвилле, штат Кентукки, сообщает CBS News.

На входной двери дома краской написали фразу , а на окне — «Митч убивает бедных».

Аналогичный случай в тот же день произошел в Калифорнии — вандалы, по данным СМИ, напали на дом спикера палаты представителей Конгресса, демократа Нэнси Пелоси в Сан-Франциско. На двери ее гаража написали «Отмени аренду» и «Мы хотим все», а на тротуаре оставили свиную голову с вытекающей искусственной кровью.

Митч Макконнелл, комментируя случившееся, сказал, что «вандализму и политике страха нет места в нашем обществе». Нэнси Пелоси это пока не комментировала.

28 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала предложение увеличить с 600 до 2000 долларов размер прямых выплат американцам в условиях пандемии. Сенат, который контролируют республиканцы, отклонил эту инициативу, хотя ранее ее поддерживал действующий президент США Дональд Трамп.

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