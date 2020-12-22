Большинству американцев выплатят по 600 долларов. Это часть программы поддержки экономики на 892 миллиарда

Конгресс США проголосовал за пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Сперва за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а спустя несколько часов — Сенат. Голосование состоялось благодаря компромиссу между конгрессменами, который достигли после длительного обсуждения.
Экономические меры поддержки включают выплаты по 600 долларов большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.
Законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.
США лидируют среди других стран мира по уровню распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно, как пишет Reuters, в стране регистрируют более 200 тысяч новых случаев ковида. С начала пандемии в США вирус выявили у более 18 миллионов человек, 319 тысяч человек умерли.
Актуально на 11:41 22.12.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании, США, Франции и Испании не обновляется.