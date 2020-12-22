Большинству американцев выплатят по 600 долларов. Это часть программы поддержки экономики на 892 миллиарда

Конгресс США проголосовал за пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму 892 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Сперва за меры поддержки проголосовала Палата представителей Конгресса США, а спустя несколько часов — Сенат. Голосование состоялось благодаря компромиссу между конгрессменами, который достигли после длительного обсуждения.

Экономические меры поддержки включают выплаты по 600 долларов большинству жителей США, а также дополнительную поддержку миллионов людей, оставшихся без работы.

Законопроект должен подписать действующий президент США Дональд Трамп.

США лидируют среди других стран мира по уровню распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно, как пишет Reuters, в стране регистрируют более 200 тысяч новых случаев ковида. С начала пандемии в США вирус выявили у более 18 миллионов человек, 319 тысяч человек умерли.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 18 035 209 (+190 519) 319 364 (+1 696) 0 17 715 845 🇮🇳 Индия 10 075 116 (+19 556) 146 111 (+301) 9 636 487 (+30 376) 292 518 🇧🇷 Бразилия 7 263 619 (+25 019) 187 291 (+527) 6 469 310 (+60 793) 607 018 🇷🇺 Россия 2 906 503 (+28 776) 51 912 (+561) 2 319 520 (+24 158) 535 071 🇫🇷 Франция 2 482 963 (+5 797) 60 590 (+351) 163 910 (+658) 2 258 463 🇬🇧 Великобритания 2 076 249 (+33 473) 67 668 (+215) 1 535* _ 🇹🇷 Турция 2 043 704 (+19 103) 18 351 (+254) 1 834 705 (+34 419) 190 648 🇮🇹 Италия 1 964 054 (+10 869) 69 214 (+415) 1 281 258 (+19 632) 613 582 🇪🇸 Испания 1 819 249 (+22 013) 49 260 (+334) 150 376 1 619 613 🇦🇷 Аргентина 1 547 138 (+5 853) 41 997 (+184) 1 374 401 (+6 055) 130 740 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 77 421 102 1 703 785 43 683 293 32 034 024

Актуально на 11:41 22.12.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в США, Франции и Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 11:41 22.12.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании Испании не обновляется.