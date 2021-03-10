Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального

Тимирязевский районный суд Москвы признал актрису Аглаю Тарасову виновной по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга. Ей назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
2 февраля Аглаю Тарасову задержали на акции протеста в центре Москвы, которая прошла после того, как суд отправил оппозиционного политика Алексея Навального в колонию. Тарасова провела ночь в отделе полиции, после чего ее освободили.
Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по главным ролям в фильмах «Лед» и «Лед 2». Также она снималась в сериалах «Обычная женщина», «Беспринципные» и «Интерны». В 2019 году Тарасова получила кинопремию «Золотой орел» за лучшую женскую роль («Лед»).
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». 20 февраля Мосгорсуд снизил срок заключения Навального на полтора месяца — до двух лет и шести с половиной месяцев колонии. Сейчас Навальный находится в СИЗО-3 города Кольчугино во Владимирской области.
После решения суда, вечером 2 февраля, в Москве и Петербурге прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Протестные выступления стали продолжением крупных митингов, которые прошли в более чем 100 городах России 23 и 31 января. В течение трех протестных дней, по данным правозащитников, задержали около 11 тысяч человек. Возбуждено несколько десятков уголовных дел.