Таблоид Bild сообщил, что RT заставлял своих немецких сотрудников шпионить за Навальным. Телеканал пообещал подать иск в суд

Телеканал RT заявил о намерении подать иск против таблоида Bild из-за статьи, где говорилось о том, что сотрудников немецкого отделения RT заставляли шпионить за политиком .

Материал Bild под заголовком «Я должен был следить за Навальным» опубликовали 9 марта. В нем приводится рассказ сотрудника немецкого RT Даниэля Ланге: по его словам, он разорвал контракт с RT после того, как его попросили «шпионить» за Навальным, когда тот лечился в берлинской клинике «Шарите».

Как рассказал Ланге, его добавили в секретный чат с руководством немецкой службы RT и попросили выполнить некий «спецзаказ». Ему и его коллеге надо было незаметно попасть в клинику под видом пациентов, после чего выяснить, где находится палата, в которой лежит Навальный, и как близко можно к нему подойти.

По словам Ланге, через какое-то время он понял, что его задача — не снять эксклюзивные кадры и опередить конкурентов, а найти слабые места в охране клиники. Тогда он специально привлек к себе внимание персонала — у него переписали данные о месте работы, после чего руководство RT отменило задание и предложило проследить за соратниками Навального Леонидом Волковым и Марией Певчих.

В сообщении о подготовке иска к таблоиду RT намекнул на то, что публикация в Bild может быть частью кампании против телеканала в Германии. RT отметил, что недавно его немецкая редакция получила уведомление о закрытии счета в банке Сommerzbank. Телеканал подчеркнул, что 15% акций банка принадлежат немецкому государству.

8 марта Ланге выпустил книгу , в которой рассказывает о своем двухлетнем опыте работы на телеканале. Помимо прочего, в книге есть и история о слежке за Навальным.