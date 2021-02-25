В начале октября, вскоре после выписки из больницы, Алексей Навальный поселился в деревне Ибах в . Он жил в квартире в престижном комплексе с видом на Альпы, его дом охраняла вооруженная полиция. Помощник Навального нанял 23-летнего тренера по физподготовке из соседнего города: условиями были умение говорить по-английски и хранить секреты. На начальном этапе политик мог с трудом сделать пять отжиманий, но работал очень целеустремленно. Вместе с тренером они часами боксировали и бегали, а в свободное от тренировок время Навальный работал или ходил на экскурсии по окрестностям. В начале декабря политик переехал во Фрайбург, где занялся работой над фильмом о «дворце Путина». Он давно обдумывал такое расследование, но беспокоился о последствиях. Однако по мере того, как он убеждался к причастности Владимира Путина к своему отравлению, он все больше сосредоточивался на расследовании. Большая часть фильма была снята и подготовлена на студии в небольшом городке Кирхцартен, сотрудники которой обязались хранить информацию о съемках в тайне. Для работы над фильмом Навальный ездил в , а также в Берлин, где посетил архивы, чтобы увидеть удостоверение Путина. Некоторые сторонники Навального рассчитывали, что он на какое-то время останется в Германии ради безопасности. Евгений Чичваркин встречался с ним и советовал подождать, но Навальный решил вернуться в Россию. Он не запрашивал убежище в Германии.

Репортаж Reuters о жизни Навального в Германии можно прочитать здесь.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Алексей Навальный / Instagram / AFP / Scanpix / LETA