«Россия прибегает к старым уловкам». Вашингтон обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских вакцинах

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что четыре российских сайта распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. По его словам, эти сайтами управляют российские спецслужбы.

Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день.

Прайс не уточнил, о каких сайтах идет речь. Другой представитель Госдепартамента сообщила Reuters, что это сайт News Front, который контролирует ФСБ, и сайты New Eastern Outlook и Oriental Review, которыми управляет Служба внешней разведки (СВР). Также в дезинформации участвовал сайт Rebel Inside, контролируемый ГРУ, но сейчас он неактивен, добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила, что, по данным американских властей, Россия распространяет дезинформацию о вакцинах американских компаний Moderna и Pfizer.

7 марта The Wall Street Journal сообщила о российской дезинформации против западных вакцин со ссылкой на при Госдепартаменте США. В начале февраля об этом же писала The New York Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил The Wall Street Journal, что российские спецслужбы не имеют отношения к критике западных вакцин.

На данный момент Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США одобрило для применения вакцины трех производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen (принадлежит корпорации Jonson & Jonson).