The New York Times рассказала об информационной кампании России против американских вакцин от коронавируса

СМИ, связанные с властями России, ведут информационную кампанию против вакцин от коронавируса, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков, источники в правительстве США и представителя Госдепартамента.

По информации собеседников издания, кампания направлена в первую очередь на страны Латинской Америки и Восточной Европы. Ее ведут местные редакции телеканала RT и агентства «Спутник».

Они отбирают новости так, чтобы подчеркнуть преимущества российского препарата «Спутник V» и внушить недоверие к препаратам от Pfizer и Moderna. Например, пишут о смертях людей, получивших американские вакцины, но игнорируют последующие отчеты о том, что эти смерти, скорее всего, не были связаны с вакцинацией.

Пропаганда «Спутника V» активизировалась в августе. В первые месяцы она была направлена в том числе против вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Но с тех пор как в декабре AstraZeneca договорилась о сотрудничестве с создателями «Спутника V», прокремлевские СМИ стали писать о ее препарате позитивно.

В пресс-службе Госдепартамента США The New York Times заявили, что действия российской пропаганды «подрывают глобальные усилия по прекращению пандемии».

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали в стране по ускоренной процедуре в августе 2020 года. На данный момент вакцина также зарегистрирована в Беларуси, Туркменистане, Алжире, Сербии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и других странах.