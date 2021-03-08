В Петербурге феминистки устроили акцию в честь 8 марта. Они пели частушки, водили хороводы и скандировали «Долой патриархат»

В Петербурге прошла феминистская акция в честь 8 марта. Об этом сообщает городское издание «Бумага».

Акцию анонсировало движение «Восьмая Инициативная Группа», которое называет себя объединенным феминистским движением Петербурга. Она была заявлена как акция за закон о домашнем насилии, за освобождение политзаключенных и за борьбу с женской бедностью.

По данным «Северо-Запад. МБХ медиа», в акции принимали участие около 100 человек. Они устроили шествие от станции метро «Чернышевская» до Малой Садовой улицы, пели частушки, водили хороводы, а также скандировали лозунги «Свободу !» и «Долой патриархат!».

После шествия на на Малой Садовой улице начались сменяемые одиночные пикеты против гендерной дискриминации, семейного и полицейского насилия, а также за право использовать любую косметику и феминитивы, сообщает «Бумага». По данным издания, в них приняли участие более 15 человек.

За участниками акции наблюдала полиция. Кроме того, во время акции в Петербурге задержали художницу Катрин Ненашеву, когда она выходила из дома. Полицейские заявили, что она планировала «несогласованную акцию протеста радикального содержания». Накануне художница анонсировала в фейсбуке акцию «Красная цена», посвященную проблеме домашнего насилия.