Что подарить на 8 марта? Возможность отправить бывшего в армию! Это не мы придумали, а военкомат Ленинградской области
Военный комиссариат Ленинградской области поздравил женщин с 8 марта. А в качестве подарка предложил им поделиться контактами бывших партнеров — чтобы тех забрали в армию.
Милые барышни, от имени военного комиссариата Ленинградской области позвольте вас поздравить с наступающим международным женским днем 8 марта. Пусть всегда вас окружают настоящие защитники — не только родины, но и вас самих.
А теперь позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет.
Ролик был опубликован 7 марта в инстаграме администрации Ленинградской области. На данный момент он набрал больше 15 тысяч лайков. В комментариях пользователи действительно начали отмечать чужие профили — и спрашивать, можно ли предлагать призывников из других регионов России.