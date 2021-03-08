Юрист Дмитрий Миропольцев из города Калтана Кемеровской области отсудил у полиции компенсацию морального вреда за то, что на него составили протокол о демонстрации свастики из-за фото с числом 55. Об этом Миропольцев сообщил «Сибирь. МБХ медиа».

«Просил реалистичную сумму 20 тысяч, взыскали 5 тысяч. Тоже неплохо», — сказал Миропольцев.

Административное дело в отношении юриста завели в ноябре 2019 года. Поводом стало то, что он опубликовал в ВК фото, где люди выстроились в виде числа 55. Это был кадр из сюжета ГТРК «Пенза» о флешмобе в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос. Суд прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Миропольцев связывал административное дело со своей общественной деятельностью. Он критиковал Южно-Кузбасскую ГРЭС за загрязнение окружающей среды, а власти Кузбасса — за нерациональное расходование бюджетных средств, пишет издание «7×7».