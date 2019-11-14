Полиция Кузбасса обвинила юриста в демонстрации нацистской символики из-за фото с числом 55

Полиция Калтана в Кемеровской области составила административный о демонстрации нацистской символики на местного юриста Дмитрия Миропольцева из-за публикации фото, где люди выстроились в виде числа 55. Первым об этом сообщило издание «Тайга.инфо».

Как сказано в протоколе (копия есть у «Медузы»), Миропольцев опубликовал во «ВКонтакте» «графическое изображение нацистской символики — „Свастики“». Протокол составили после того, как изображение обнаружили сотрудники областного Центра «Э».

Речь идет о публикации от 15 апреля 2019 года — на снимке изображен кадр из сюжета ГТРК «Пенза», выпущенного 12 апреля 2016 года. Сюжет был посвящен флешмобу в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Дмитрий Миропольцев сказал корреспонденту «Медузы», что связывает административное дело «с расследованиями серых коррупционных схем и обвинением лично губернатора [Сергея Цивилева] в бездействии».

По словам Миропольцева, 14 ноября административный протокол рассмотрит Калтанский районный суд. На сайте суда информации об этом заседании нет.